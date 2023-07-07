«Реал» включился в гонку за игроком, которого хочет купить «Барселона»

Мадридский «Реал» готов составить каталонской «Барселоне» конкуренцию в борьбе за очередного футболиста. По информации от журналиста Адриана Санчеса, «королевский клуб» положил глаз на правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду.

У 18-летнего испанского фуллбека есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, которая активировалась из-за вылета «Вальядолида» во второй дивизион. «Барселона» ранее пыталась снизить эту сумму ровно наполовину. Источник отмечает, что «Реал» связался с окружением Фреснеды, чтобы обсудить трансфер.

Ранее «Реал» выиграл у «Барселоны» гонку за 18-летним полузащитником Арда Гюлером, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Фенербахче».