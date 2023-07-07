Гюлер: «Анчелотти позвонил мне и лично попросил перейти в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал о роли главного тренера Карло Анчелотти в его трансфере из «Фенербахче», за который «королевский клуб» выложил 20 миллионов евро.

«Анчелотти позвонил мне и лично попросил перейти в «Реал» Мадрид. Он уже объяснил мне, на какой позиции я буду играть, а также прочие мелочи. Я очень уважаю Карло, мы несколько раз разговаривали с ним по телефону», – заявил Гюлер на пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти через год покинет «Реал», ведь у него заканчивается контракт. Следующим местом работы итальянца станет национальная сборная Бразилии.