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Почему приход Анчелотти в сборную Бразилии в 2024 году – проблема для всех

07 Июля 2023 • 18:40 Комментировать

Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии. Команду в следующем году примет Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что это плохое решение для всех.

Проблема для «Реала»

«Реал» создаёт себе репутацию клуба, куда мечтают попасть все – и футболисты, и тренеры. Однако Карло Анчелотти своим решением демонстрирует, что есть что-то лучше. Вряд ли Флорентино Перес может быть доволен тем, что итальянец нанёс удар по репутации. Однако это далеко не самая основная проблема.

«Реал» оказывается в ситуации переходного года, что не сулит ничего хорошего. Понимание, что тренер уходит, сразу ставит под вопрос мотивацию как самого наставника, так и футболистов, особенно если по ходу сезона что-то пойдёт не так. Многие вспоминают пример Юппа Хайнкеса, который сумел выиграть с «Баварией» Лигу чемпионов, хотя было известно о его уходе. Однако в большинстве случаев команды не добиваются успехов, когда заранее становится известно, что тренер покидает коллектив.

Проблемы для сборной Бразилии

Анчелотти примет «селесао» следующим летом после окончания работы с «Реалом». Если мадридцы выйдут в финал Лиги чемпионов, то последний матч итальянец проведёт 1 июня. Возможно, Анчелотти освободится чуть раньше. Однако в любом случае у него будет крайне мало времени для подготовки к Кубку Америки, который стартует 20 июня.

Для сборной Бразилии континентальный турнир имеет значение, особенно после поражения в финале в 2021 году. Да и многие бразильские футболисты вроде Винисиуса хотят выиграть трофей с «селесао». На деле же получится, что национальной команде придётся играть почти с листа. Конечно, Анчелотти будет на связи с Фернандо Динизом, который будет руководить сборной до прибытия итальянца, но это не то же самое, что личный контакт.

Да и вообще большой вопрос, как игроки будут воспринимать временщика Диниза. В свою очередь это может негативно сказаться и на атмосфере в команде, и на старте отбора к чемпионату мира-2026.

Плохое решение для Диниза

Ближайший год сборную Бразилии будет возглавлять Фернандо Диниз. Наставник оказывается в странной ситуации, когда у него нет цели. Он даже не будет работать на Кубке Америки. Сразу возникает вопрос, будет ли он самостоятельным в своих решениях, или ему просто придётся проводить в жизнь указания Анчелотти.

Добавим к этому, что тренер не покидает «Флуминенсе» и намерен совмещать посты. Нам в России прекрасно известно, что двойная нагрузка зачастую плохо влияет на наставников и негативно отражается на результатах. В итоге пострадать может и «Флуминенсе», который рискует получить тренера, находящегося в стрессе и под серьёзным давлением.

Что ждёт Анчелотти

Не в самой лучшей ситуации оказывается и сам Анчелотти. Итальянец почти весь год будет работать под давлением. Любая осечка будет восприниматься как результат того, что он больше думает о новой работе. Анчелотти рискует оказаться в ситуации, когда пресса и, возможно, болельщики будут требовать его отставки, чтобы новый тренер быстрее пришёл и начал строить свой проект. Кстати, вариант, что Перес просто в какой-то момент уволит наставника, когда найдёт сменщика, вовсе не выглядит такой уж невероятной историей.

Анчелотти, которого вполне можно назвать легендарным тренером «Реала», может завершением работы в мадридском клубе серьёзно испортить впечатление о себе.

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Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Ла Лига Примера
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