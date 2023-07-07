Аспиликуэта оценил шансы «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов

Новичок мадридского «Атлетико» Сезар Аспиликуэта оценил шансы команды выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне. Напомним, испанец выигрывал этот трофей в составе «Челси» в сезоне-2020/21.

«Мы будем двигаться от матча к матчу. Я солгу, если скажу, что у меня нет амбиций выиграть Лигу чемпионов. За свою карьеру я научился некоторым вещам, поэтому говорить о победе в Лиге чемпионов пока рано», – сказал Аспиликуэта на пресс-конференции.

Сезар достался мадридскому клубу совершенно бесплатно, ведь «Челси» ранее согласился разорвать со своим капитаном контракт и отпустить его на правах свободного агента.