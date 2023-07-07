Гюлер: «Надеюсь, фанаты «Фенербахче» поймут, почему я решил перейти в лучший клуб планеты»

Новобранец мадридского «Реала» Арда Гюлер выразил надежду, что болельщики турецкого «Фенербахче» поймут его решение перебраться в «королевский клуб». Напомним, за переход полузащитника команда Карло Анчелотти заплатила 20 миллионов евро.

«Я очень люблю «Фенербахче». Надеюсь, фанаты поймут, почему я решил перейти в лучший клуб планеты. Я очень счастлив и горд подписать контракт с «Реалом», – признался 18-летний новобранец «королевского клуба» на пресс-конференции.

Ранее Гюлер признался, что решительно намерен остаться в «Реале» в следующем сезоне. Футболист не хочет уходить в аренду.