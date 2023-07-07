«Барселона» хочет за Кесси 30 миллионов евро, но «Аль-Наср» пока не выходил на связь

Каталонская «Барселона» строго для себя определила стоимость центрального полузащитника Франка Кесси, которого в последнее время активно связывают с переездом в Саудовскую Аравию. К футболисту приписывали интерес со стороны «Аль-Насра», в котором выступает Криштиану Роналду.

По информации от издания Sport, «Барселона» будет готова отпустить Кесси за 30 миллионов евро, но с каталонцами пока никто не связывался для обсуждения трансфера ивуарийца.

Напомним, Кесси провёл за «Барселону» всего один сезон после перехода из «Милана». Игрок ранее согласился покинуть «сине-гранатовых», если все стороны останутся довольны полученным предложением.