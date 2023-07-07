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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер: «Озил сказал мне, что «Реал» – крупнейший клуб в мире»

07 Июля 2023 • 14:36 Комментировать

Новичок «Реала» Арда Гюлер признался, что уже успел поговорить с бывшим полузащитником «королевского клуба» Месутом Озилом. Отметим, что 18-летний турок выступает на той же позиции, что и Озил, который несколько месяцев назад завершил карьеру.

«Да, я разговаривал с Месутом Озилом перед своим трансфером. Я считаю его своим братом. Он сказал мне, что «Реал» является крупнейшим клубом в мире», – заявил Гюлер на пресс-конференции.

Гюлер обошёлся «Реалу» в 20 миллионов евро. Ради перехода в «королевский клуб» футболист отказался от предложения каталонской «Барселоны».

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Гюлер отметился 4 голами и 3 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Месут Озил Арда Гюлер
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