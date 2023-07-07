Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о Карло Анчелотти.

Напомним, что Анчелотти через год, когда истечёт его контракт с «Реалом», примет сборную Бразилии.

«Безусловно, он успешно работал в Мадриде, Зидан тоже качественно работал до него. Отличие больших клубов от небольших заключается в том, что работа внутри них классно организована, а сами они хорошо финансируются. Эти факторы помогают топ-командам приглашать классных тренеров», - сказал Гаджиев.

В прошлом сезоне под руководством Карло Анчелотти «Реал» занял второе место в чемпионате Испании.