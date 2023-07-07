Гюлер: «Предложение «Барселоны»? Оно потеряло ценность, когда меня захотел «Реал»

Новобранец «Реала» Арда Гюлер рассказал, почему решил отказаться от предложения каталонской «Барселоны». Ранее турок заявил, что в грядущей кампании не собирается уходить в аренду и намерен сражаться за своё место в старте.

«Предложение «Барселоны»? Оно потеряло ценность, когда меня захотел «Реал». То же самое могу сказать и о других предложениях», – сказал Гюлер на пресс-конференции.

18-летний Гюлер стоил «Реалу» 20 миллионов евро. «Барселона» ранее предлагала футболисту перебраться в команду через год, тогда как «королевский клуб» был готов сразу предоставить ему возможность побороться за место в основе.