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Гюлер рассказал, на каких позициях будет играть в «Реале»

07 Июля 2023 • 13:57 Комментировать

18-летний новичок «Реала» Арда Гюлер рассказал, на каких позициях он может принести пользу команде Карло Анчелотти.

«На какой позиции мне больше всего нравится играть. Я могу сыграть как в центре полузащиты, так и на позиции правого вингера. Мне нравятся обе эти роли. Я хочу играть в атаке и создавать голы. В любом случае, всё решать будет тренер», – сказал Гюлер на пресс-конференции.

За трансфер молодого полузащитника «Реал» заплатил турецкому «Фенербахче» 20 миллионов евро. В гонке за футболистом также участвовала каталонская «Барселона», но игрок в итоге оказался в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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