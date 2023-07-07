Гюлер рассказал, на каких позициях будет играть в «Реале»

18-летний новичок «Реала» Арда Гюлер рассказал, на каких позициях он может принести пользу команде Карло Анчелотти.

«На какой позиции мне больше всего нравится играть. Я могу сыграть как в центре полузащиты, так и на позиции правого вингера. Мне нравятся обе эти роли. Я хочу играть в атаке и создавать голы. В любом случае, всё решать будет тренер», – сказал Гюлер на пресс-конференции.

За трансфер молодого полузащитника «Реал» заплатил турецкому «Фенербахче» 20 миллионов евро. В гонке за футболистом также участвовала каталонская «Барселона», но игрок в итоге оказался в мадридском «Реале».