Гюлер: «Меня хотели купить многие клубы, но я выбрал «Реал»

Новичок «Реал» Мадрида Арда Гюлер признался, что в его трансфере из «Фенербахче» ранее были заинтересованы многие клубы. Напомним, среди числа претендентов также была «Барселона», но «сине-гранатовые» проиграли гонку «Реалу».

«Меня хотели купить многие клубы, но я выбрал «Реал». Это крупнейший клуб мира. Я не собираюсь уходить в аренду. Я намерен остаться и бороться за место в основном составе», – сказал Гюлер на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Реала».

Отметим, Гюлер обошёлся «королевскому клубу» в 20 миллионов евро. Футболисту сейчас всего 18 лет.