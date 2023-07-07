«Спасибо, что выбрал «Реал» – Перес поприветствовал Гюлера

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поблагодарил новичка команды Арда Гюлера, который выбрал «сливочных», имея на руках вариант с «Барселоной». 18-летний хавбек обошёлся «Реалу» в 20 миллионов евро.

«Арда, ты являешься гордостью Турции. Спасибо, что выбрал «Реал» и решил строить свою историю. В 18 лет ты достиг своей мечты и оказался в клубе, который выиграл 14 титулов Лиги чемпионов. Ты рос, наблюдая за игрой «Реала», а теперь – ты являешься частью нашей команды», – заявил Перес на презентации Гюлера.

Арда будет выступать на «Сантьяго Бернабеу» под номером 24. Об этом стало официально известно сегодня.