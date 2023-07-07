Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала»

Новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер выразил надежду в будущем стать легендой «королевского клуба». Ранее сегодня стало известно, что турок будет выступать в команде Карло Анчелотти под номером 24.

«В первую очередь хочу поблагодарить свою семью и людей, который помогли мне оказаться в этом клубе. В будущем я хочу стать легендой «Реала». Спасибо вам за всё», – сказал 18-летний полузащитник на своей презентации.

Гюлер ранее также имел вариант с переходом в «Барселону», но гонку в итоге выиграл мадридский «Реал». Сумма трансфера за полузащитника составила в районе 20 миллионов евро.