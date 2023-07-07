Гризманн забрал номер Фелиша в «Атлетико»

Нападающий Антуан Гризманн сменил игровой номер в мадридском «Атлетико». Как сообщила пресс-служба «матрасников», со следующего сезона французский форвард будет выступать с семеркой на спине. Ранее этот номер принадлежал португальцу Жоау Фелишу.

Стоит отметить, что Гризманн большую часть своей профессиональной карьеры выступал именно под номером 7. После его ухода из «Атлетико» в «Барселону» этот номер достался Фелишу.

Антуан вернулся в мадридский клуб в 2021 году. Срок контракта между игроком и мадридцами рассчитан до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Гризманн провел 38 матчей в рамках Ла Лиги, забил 15 мячей и отдал 16 ассистов.