Бывший нападающий московского «Динамо», амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о ситуации 24-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе, близкого к переходу из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

- Здесь какая ситуация? Топ-клуб один, топ-клуб второй. Где будет играть Мбаппе в новом сезоне, зависит от того, какой контракт ему предложат одни и какой предложат другие. Он сейчас хочет стать лучшим игроком мира, поэтому и выбирает, где он будет более весомым футболистом.

- В «Реал» больше шансов стать лучшим? Внимания к этому клубу больше.

- Это тоже. Кто выигрывает Лигу чемпионов, тот и получает больше внимания. Так, конечно, «Реал» знают во всём мире. В этой команде Мбаппе ждёт большое будущее. Я думаю, в любом случае его ждёт большое будущее, а вот в каком клубе, это вопрос.