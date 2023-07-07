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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш выбрал себе новый клуб

07 Июля 2023 • 11:30 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как стало известно журналистам AS, португальский нападающий хочет перейти во французский «ПСЖ».

Парижский гранд полностью соответствует требованиям Фелиша – команда регулярно выступает в Лиге чемпионов и борется за трофеи у себя на родине.

«Атлетико», в свою очередь, готов расстаться с португальцем, если за него заплатят порядка 100 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года.

Во второй половине прошлого сезона Жоау выступал в аренде за «Челси». В составе лондонцев он провел 16 матчей и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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