Фелиш выбрал себе новый клуб

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как стало известно журналистам AS, португальский нападающий хочет перейти во французский «ПСЖ».

Парижский гранд полностью соответствует требованиям Фелиша – команда регулярно выступает в Лиге чемпионов и борется за трофеи у себя на родине.

«Атлетико», в свою очередь, готов расстаться с португальцем, если за него заплатят порядка 100 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года.

Во второй половине прошлого сезона Жоау выступал в аренде за «Челси». В составе лондонцев он провел 16 матчей и забил четыре гола.