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Мбаппе переходит в «Реал» - раскрыты условия сделки

07 Июля 2023 • 11:03 Комментировать (1)

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем. Согласно данным журналистов Cadena Ser, 24-летний нападающий согласился перейти в мадридский «Реал».

Мбаппе подпишет с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Заработная плата Килиана в Мадриде составит 50 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 43 матча за парижский гранд, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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CERG
07 Июля 2023 в 11:23
Царь мешков решил порадовать своих глориков)
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