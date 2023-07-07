Мбаппе переходит в «Реал» - раскрыты условия сделки

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем. Согласно данным журналистов Cadena Ser, 24-летний нападающий согласился перейти в мадридский «Реал».

Мбаппе подпишет с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Заработная плата Килиана в Мадриде составит 50 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 43 матча за парижский гранд, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его трудовой договор с клубом рассчитан до середины 2024 года.

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован