Хави назвал цель «Барселоны» в следующем сезоне

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно цели своей команды на следующий сезон.

«Команда будет стремиться к завоеванию трофеев. Нам нужно сделать шаг вперед», - передает слова специалиста Sport.es.

Напомним, что в минувшем сезоне «Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул в Испании. При этом команда провалилась в Лиге чемпионов, второй год подряд не сумев выйти в плей-офф турнира.

Срок действующего контракта Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024 года. 43-летний специалист возглавил команду в ноябре 2021 года.