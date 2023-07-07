Асенсио назвал свою цель в «ПСЖ»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался касательно перехода во французский «ПСЖ».

«Я рад переходу в «ПСЖ». Это большой клуб. Наша общая цель – выиграть все возможные титулы. С нетерпением жду знакомства с городом, а также хочу встретиться с болельщиками. Отдам все силы ради этого клуба. Уверен, все победы у нас впереди», - передает слова испанского футболиста пресс-служба парижан.

Асенсио выступал за «Реал» с 2016 года. Вместе с «королевским» клубом Марко выиграл 17 трофеев. В конце июня у полузащитника истек срок действия контракта со «сливочными».