Защитник «Расинга Монтевидео» Сантьяго Моуриньо перебрался в испанский чемпионат. Новым местом работы 21-летнего уругвайского футболиста стал мадридский «Атлетико», об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2028 года.

В минувшем сезоне Сантьяго принял участие в 14 поединках за «Расинг Монтевидео» во всех турнирах. Моуриньо вызывался в ряды сборной Уругвая, но на поле не появлялся.

Напомним, что накануне «Атлетико» усилился фланговым защитником Сесаром Аспиликуэтой.