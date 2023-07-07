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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» подписал Моуриньо официально

07 Июля 2023 • 08:38 Комментировать

Защитник «Расинга Монтевидео» Сантьяго Моуриньо перебрался в испанский чемпионат. Новым местом работы 21-летнего уругвайского футболиста стал мадридский «Атлетико», об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2028 года.

В минувшем сезоне Сантьяго принял участие в 14 поединках за «Расинг Монтевидео» во всех турнирах. Моуриньо вызывался в ряды сборной Уругвая, но на поле не появлялся.

Напомним, что накануне «Атлетико» усилился фланговым защитником Сесаром Аспиликуэтой.

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Евро-Футбол.Ру,
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