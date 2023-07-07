Президент Бразилии негативно отреагировал на назначение Анчелотти в сборную

Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва негативно воспринял новость о том, что итальянский специалист Карло Анчелотти возглавит сборную страны по футболу.

«Он никогда не был главным тренером сборной Италии. Почему его не позвали решить проблему Италии, которая даже не смогла выйти на последний чемпионат мира?» - передает слова президента Sportskeeda.

Ранее было объявлено, что Анчелотти займет пост наставника сборной Бразилии летом 2024 года.

В настоящий момент итальянский специалист занимает пост рулевого мадридского «Реала». Срок трудового соглашения между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.