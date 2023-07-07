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Винисиус прокомментировал переход Гюлера в «Реал»

07 Июля 2023 • 02:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на недавнее пополнение в составе команды.

18-летний Арда Гюлер перебрался в «королевский клуб» из «Фенербахче», о чём было объявлено официально в четверг. Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро без учёта бонусов.

«Ещё один игрок, выбравший крупнейший клуб мира», – высказался Винисиус в социальных сетях о переходе восходящей звезды турецкого футбола.

Арда Гюлер провёл 51 матч за «Фенербахче», записав себе в актив девять голов и 12 результативных передач, также на счету атакующего полузащитника одно взятие ворот в четырёх поединках за сборную Турции.

Напомним, что на Гюлера также претендовала «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Винисиус Жуниор Арда Гюлер
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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