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Пике: «Последние полтора года в «Барселоне» я не получал зарплату»

07 Июля 2023 • 01:50 Комментировать

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике признался, что последние полтора года в «Барселоне» не получат зарплату, настолько плачевной была финансовая ситуация в клубе. Тем не менее, он не обижается на клуб.

- Последние полтора года выступлений мне даже не платили, потому что я не играл. Но это было мое решение. Я получил все за то время, пока играл, - цитирует Пике Cadena Ser.

Напомним, что каталонский футболист выступал за «Барселону» четырнадцать лет - с 2008 по 2022 год. Также в его карьере были выступления за английский «Манчестер Юнайтед» и испанскую «Сарагосу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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