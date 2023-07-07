Мбаппе понимает, что «Реал» не сможет позволить себе его трансфер

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается знает, что «Реалу» будет трудно оформить его покупку.

24-летний футболист может быть продан уже в текущее трансферное окно, если не продлит контракт – такое условие ему поставили в «ПСЖ». Тем не менее, по информации L'Equipe, форвард понимает, что мадридский «Реал» – единственный клуб, в который он хочет перейти, – не имеет финансовых возможностей для удовлетворения трансферного требования парижан. По некоторым данным, гранд Лиги 1 готов продать свою звезду за 200 млн евро.

«Реал» сможет подписать Килиана Мбаппе следующим летом на правах свободного агента, если игрок так и не продлит истекающий по окончании сезона контракт.