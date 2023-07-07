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Мбаппе понимает, что «Реал» не сможет позволить себе его трансфер

07 Июля 2023 • 01:47 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается знает, что «Реалу» будет трудно оформить его покупку.

24-летний футболист может быть продан уже в текущее трансферное окно, если не продлит контракт – такое условие ему поставили в «ПСЖ». Тем не менее, по информации L'Equipe, форвард понимает, что мадридский «Реал» – единственный клуб, в который он хочет перейти, – не имеет финансовых возможностей для удовлетворения трансферного требования парижан. По некоторым данным, гранд Лиги 1 готов продать свою звезду за 200 млн евро.

«Реал» сможет подписать Килиана Мбаппе следующим летом на правах свободного агента, если игрок так и не продлит истекающий по окончании сезона контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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