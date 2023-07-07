Эндрик: «Я хотел перейти только в «Реал»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик признался, что ставил мадридский «Реал» выше остальных интересующихся клубов.

В декабре прошлого года «Реал» официально подтвердил подписание 16-летнего игрока. Бразилец пополнит состав «сливочных» по окончании сезона-2023/24.

«Ничьи предложения не были мне интересны в той же степени. Всякий раз, когда ко мне обращались представители других клубов, я задавался вопросом о том, возможен ли переход в «Реал». Я хотел перейти именно в «Реал», – приводит Madrid Xtra слова 16-летнего форварда.

Трансфер Эндрика обошёлся гранду Ла Лиги в 37,5 млн евро, однако сумма может вырасти при активации различных бонусных пунктов.