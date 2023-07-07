Эндрик: «Винисиус много рассказывает о «Реале»

Будущий игрок мадридского «Реала» Эндрик рассказал о взаимоотношениях с нынешней звездой команды Винисиусом Жуниором.

Напомним, что юная звезда «Палмейраса» присоединится к «сливочным» в июле 2024 года, когда отметит 18-летие. Трансфер обойдётся «Реалу» в 37,5 млн евро без учёта возможных бонусов.

«Винисиус – мой друг, – делится Эндрик. – Я провёл с ним свой отпуск, и он много рассказывал мне о «Реале». Он говорит, что у меня всё будет хорошо после переезда в Мадрид», – рассказал в интервью Marca 16-летний бразильский вундеркинд.

Эндрик провёл 36 матчей за первую команду «Палмейраса», став автором десяти забитых мячей и двух результативных передач.