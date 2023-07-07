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Эндрик: «Винисиус много рассказывает о «Реале»

07 Июля 2023 • 01:08 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Будущий игрок мадридского «Реала» Эндрик рассказал о взаимоотношениях с нынешней звездой команды Винисиусом Жуниором.

Напомним, что юная звезда «Палмейраса» присоединится к «сливочным» в июле 2024 года, когда отметит 18-летие. Трансфер обойдётся «Реалу» в 37,5 млн евро без учёта возможных бонусов.

«Винисиус – мой друг, – делится Эндрик. – Я провёл с ним свой отпуск, и он много рассказывал мне о «Реале». Он говорит, что у меня всё будет хорошо после переезда в Мадрид», – рассказал в интервью Marca 16-летний бразильский вундеркинд.

Эндрик провёл 36 матчей за первую команду «Палмейраса», став автором десяти забитых мячей и двух результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Винисиус Жуниор Эндрик
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