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Фати занимается по специальной программе, чтобы пробиться в основу «Барселоны»

07 Июля 2023 • 00:57 Комментировать (1)
Хетафе
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Барселона
13.08 22:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати работает над своей физической формой.

Нечастые попадания игрока в стартовый состав «сине-гранатовых» породили массу слухов о его возможной продаже в летнее трансферное окно. Несмотря на открытое негодование своего отца, Фати неоднократно признавался, что планирует остаться в «Барселоне». По информации Mundo Deportivo, с конца прошлого сезона 20-летний форвард занимается по специальной программе, чтобы улучшить своё физическое состояние и вернуться на прежний игровой уровень. Футболист решительно настроен пробиться в основу каталонского гранда.

В минувшей кампании Ансу Фати отметился десятью голами и четырьмя ассистами в 51 встрече за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии (1)
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NOBODY
07 Июля 2023 в 01:01
ему надо не спец программу, а цирковую - тогда место в основе будет гарантировано )))
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