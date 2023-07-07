Фати занимается по специальной программе, чтобы пробиться в основу «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати работает над своей физической формой.

Нечастые попадания игрока в стартовый состав «сине-гранатовых» породили массу слухов о его возможной продаже в летнее трансферное окно. Несмотря на открытое негодование своего отца, Фати неоднократно признавался, что планирует остаться в «Барселоне». По информации Mundo Deportivo, с конца прошлого сезона 20-летний форвард занимается по специальной программе, чтобы улучшить своё физическое состояние и вернуться на прежний игровой уровень. Футболист решительно настроен пробиться в основу каталонского гранда.

В минувшей кампании Ансу Фати отметился десятью голами и четырьмя ассистами в 51 встрече за «Барселону».