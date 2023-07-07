«Реал Сосьедад» начал переговоры по трансферу игрока мадридского «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может перебраться в «Реал Сосьедад».

По многочисленным сообщениям испанской прессы, мадридцы не имеют планов на 27-летнего футболиста, поэтому охотно рассмотрят предложения по нему в текущее трансферное окно. Согласно сведениям Diario AS, Одриосола стал ближе к уходу: «Реал Сосьедад» уже начал переговоры со «сливочными» относительно трансфера латераля.

Альваро Одриосола – воспитанник «Реал Сосьедада». Летом 2018 года он пополнил ряды мадридского гранда, перебравшись более чем за 30 млн евро. В прошедшем сезоне испанец принял участие лишь в шести матчах команды Карло Анчелотти во всех турнирах.