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«Реал Сосьедад» начал переговоры по трансферу игрока мадридского «Реала»

07 Июля 2023 • 00:09 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может перебраться в «Реал Сосьедад».

По многочисленным сообщениям испанской прессы, мадридцы не имеют планов на 27-летнего футболиста, поэтому охотно рассмотрят предложения по нему в текущее трансферное окно. Согласно сведениям Diario AS, Одриосола стал ближе к уходу: «Реал Сосьедад» уже начал переговоры со «сливочными» относительно трансфера латераля.

Альваро Одриосола – воспитанник «Реал Сосьедада». Летом 2018 года он пополнил ряды мадридского гранда, перебравшись более чем за 30 млн евро. В прошедшем сезоне испанец принял участие лишь в шести матчах команды Карло Анчелотти во всех турнирах.

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Реал Мадрид Реал Сосьедад Альваро Одриосола трансферы футбола - лето 2023
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