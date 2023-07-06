Капелло рассказал, что думает о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Бывший наставник Фабио Капелло поделился мыслями о решении Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

Нынешний тренер мадридского «Реала» получит работу у руля «пентакампеонов» летом 2024 года, когда в Европе завершится клубный сезон.

«Анчелотти – лучший. Нельзя выиграть все трофеи в европейском футболе, не будучи выдающимся специалистом. В «Реале» очень высокие требования, и условия в сборной Бразилии примерно те же.

Он уже работал со многими игроками из нынешнего состава Бразилии, а некоторые сейчас выступают под его руководством в «Реале». Думаю, на них стоит сделать ставку.

Нет, я не думаю, что это решение негативно повлияет на его мотивацию в последний сезон в «Реале». Он слишком умён и порядочен», – цитирует Football Italia Капелло.