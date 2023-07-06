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Капелло рассказал, что думает о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

06 Июля 2023 • 22:21 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Бывший наставник Фабио Капелло поделился мыслями о решении Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

Нынешний тренер мадридского «Реала» получит работу у руля «пентакампеонов» летом 2024 года, когда в Европе завершится клубный сезон.

«Анчелотти – лучший. Нельзя выиграть все трофеи в европейском футболе, не будучи выдающимся специалистом. В «Реале» очень высокие требования, и условия в сборной Бразилии примерно те же.

Он уже работал со многими игроками из нынешнего состава Бразилии, а некоторые сейчас выступают под его руководством в «Реале». Думаю, на них стоит сделать ставку.

Нет, я не думаю, что это решение негативно повлияет на его мотивацию в последний сезон в «Реале». Он слишком умён и порядочен», – цитирует Football Italia Капелло.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии (1)
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InterSan
06 Июля 2023 в 22:24
Даже очень большую ставку. Минимум - финал ближайшего ЧМ.
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