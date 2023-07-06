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Трансфер Роке в «Барселону» под угрозой срыва слухи

06 Июля 2023 • 22:03 Комментировать

«Атлетико Паранаэнсе» начинает терять терпение по трансферу нападающего Витора Роке в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, несколько клубов, заинтересованных в Виторе Роке, готовы отправить своих представителей в Бразилию, чтобы предложить «Атлетико Паранаэнсе» более выгодные условия и предложить Роке зарплату в три раза больше, чем предлагает ему «Барселона».

Сам Витор Роке хочет подписать контракт с «Барселоной», несмотря на огромные предложения, полученные им от клубов Английской премьер-лиги и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб дал «Барселоне» 24 часа, чтобы каталонцы завершили сделку по игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке
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