«Атлетико Паранаэнсе» начинает терять терпение по трансферу нападающего Витора Роке в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, несколько клубов, заинтересованных в Виторе Роке, готовы отправить своих представителей в Бразилию, чтобы предложить «Атлетико Паранаэнсе» более выгодные условия и предложить Роке зарплату в три раза больше, чем предлагает ему «Барселона».

Сам Витор Роке хочет подписать контракт с «Барселоной», несмотря на огромные предложения, полученные им от клубов Английской премьер-лиги и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб дал «Барселоне» 24 часа, чтобы каталонцы завершили сделку по игроку.