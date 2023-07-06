Трансфер нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке в «Барселону» под угрозой срыва.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Роджер Торельо, «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барселону» перед выбором, предоставив ей срок в 24 часа на предоставление необходимых документов для завершения сделки по приобретению Витора Роке.

По информации источника, бразильский клуб теряет терпение и требует немедленного ответа от каталонской команды. В то же время «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» продолжают проявлять интерес к игроку, не прекращая звонить и выражать свою заинтересованность.