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У «Барселоны» есть 24 часа, чтобы завершить сделку по Витору Роке слухи

06 Июля 2023 • 21:40 Комментировать

Трансфер нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке в «Барселону» под угрозой срыва. 

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Роджер Торельо, «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барселону» перед выбором, предоставив ей срок в 24 часа на предоставление необходимых документов для завершения сделки по приобретению Витора Роке.

По информации источника, бразильский клуб теряет терпение и требует немедленного ответа от каталонской команды. В то же время «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» продолжают проявлять интерес к игроку, не прекращая звонить и выражать свою заинтересованность.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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