Агент: «Винисиус был болельщиком «Барселоны»

Агент Андре Кёри заявил, что Винисиус Жуниор поддерживал «Барселону» до присоединения к мадридскому «Реалу».

Бразильский вингер пополнил ряды «королевского клуба» летом 2018 года, перебравшись из «Фламенго».

«Винисиус был болельщиком «Барселоны», настоящим болельщиком. Я помню, как он плакал от счастья после того самого матча, когда «Барселона» обыграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счётом 6:1», – цитируют испанские СМИ Кёри.

Винисиус Жуниор провёл в общей сложности 225 матчей за «Реал» с момента переезда в Мадрид, отметившись 59 забитыми мячами и 64 результативными передачами во всех турнирах.