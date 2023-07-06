Фати рассказал о самом ценном совете, который он получал

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился самым ценным советом, который он когда-либо получал в футболе.

Фати рассказал о важном моменте на своем дебютном матче и совете, который он получил от опытного игрока. Нападающий вспомнил, что в день своего дебюта бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сказал ему, что он готов и должен просто делать то, что умеет лучше всего – играть в футбол.

«Также он сказал мне быть скромным», – цитирует Фати Barca Universal.

Этот совет стал для Ансу Фати настоящей ценностью и вдохновением в его карьере. Молодой игрок стремится слушать все советы, которые ему дают, но именно этот совет Бускетса стал для него особенно значимым.