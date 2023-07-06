​Хави: «Барселоне» нужны трансферы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу работы клуба на летнем трансферном рынке.

«Нам всё ещё не хватает деталей. Думаю, мы можем усилить состав, и все хорошо работают – технический штаб и президент. Президент знает, что нам нужно усиление. Алемани тоже это знает. Окно открыто до 31 августа, впереди много времени. Но ситуация непростая. Возможно, мы не сможем добиться желаемого из-за финансового fair play. Не буду называть имена, но мы работаем, чтобы команда стала более конкурентоспособной», - сказал Хави журналистам.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании.