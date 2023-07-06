Хави прокомментировал переход Гюндогана в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави в интервью Diario Sport выразил свое мнение о переходе в стан каталонцев полузащитника Илкая Гюндогана, отметив его опыт.

По словам Хави, Гюндоган может играть на различных позициях, обладает высоким уровнем техники и является победителем по своей натуре. Также Хави считает значимым фактором тот факт, что Гюндоган был капитаном «Манчестер Сити», а «Барселоне» нужны игроки с лидерскими качествами.

Хави также заявил, что клуб активно работает над укреплением команды и постарается собрать наилучший возможный состав. Он отметил, что еще есть другие игроки, которых они бы хотели приобрести, и подчеркнул, что клуб делает хорошую работу в этом направлении.