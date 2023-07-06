Хави: наша цель – вернуть «Барселону» на вершину

Главный тренер «Барселоны» Хави в интервью Diario Sport поделился своими амбициозными планами на будущее команды. Он отметил, что во время отпуска смог насладиться временем с семьей, но уже готов приступить к работе над достижением поставленных целей.

Хави подчеркнул, что команда должна улучшить свою коллективную игру и стать более конкурентоспособной. Он также выразил недовольство выступлениями «Барселоны» в Лиге чемпионов и выразил стремление исправить это в будущих сезонах, чтобы вернуть команду на вершину.

В прошлом сезоне «Барселона» под руководством Хави выиграла испанскую Ла Лигу.