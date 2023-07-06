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«Барселона» обсуждает возможность покупки Ориоля Ромеу слухи

06 Июля 2023 • 18:21 Комментировать

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может перейти в «Барселону».

Как сообщает испанский журналист Тони Хуанмарти, сегодня офисах «Барселоны» прошла встреча, в которой приняли участие тренерский штаб, спортивное руководство и ключевые члены клуба. На встрече обсуждалась возможность трансфера Ориоля Ромеу.

На данный момент предполагается, что Ориоль Ромеу будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне, если только «Жирона» не откажется от снижения суммы выкупа и «Барселона» не решит прекратить переговоры. Однако более вероятным сценарием является то, что одна из сторон согласится пойти на уступки для достижения соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
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