Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может перейти в «Барселону».

Как сообщает испанский журналист Тони Хуанмарти, сегодня офисах «Барселоны» прошла встреча, в которой приняли участие тренерский штаб, спортивное руководство и ключевые члены клуба. На встрече обсуждалась возможность трансфера Ориоля Ромеу.

На данный момент предполагается, что Ориоль Ромеу будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне, если только «Жирона» не откажется от снижения суммы выкупа и «Барселона» не решит прекратить переговоры. Однако более вероятным сценарием является то, что одна из сторон согласится пойти на уступки для достижения соглашения.