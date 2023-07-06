«Барселона» и вингер Усман Дембеле продвигаются в переговорах о продлении контракта игрока.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Роджер Торельо, «Барселона» и Усман Дембеле продвигаются в переговорах о продлении контракта французского футболиста. По информации источника, основы нового соглашения уже заложены, и вероятно, что нападающий продлит контракт до 2027 или 2028 года.

Торельо добавил, что Дембеле полностью адаптировался к городу и не планирует уезжать. Недавно он переехал в новый дом вместе со своей женой и дочерью.

В минувшем сезоне Дембеле сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 9 ассистов.