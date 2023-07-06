Защитник Сесар Аспиликуэта стал футболистом мадридского «Атлетико». О подписании контракта с 33-летним футболистом «матрасники» сообщили на своём официальном сайте. Трудовой договор Аспиликуэты рассчитан на один год.

Ранее об уходе Аспиликуэты объявил «Челси». За лондонский клуб защитник выступал на протяжении одиннадцати сезонов. За это время Сесар провёл 508 официальных матчей и выиграл девять трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов.

«Атлетико» прошлый чемпионат Испании завершил на третьей позиции. Команда Диего Симеоне получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.