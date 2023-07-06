​«ПСЖ» выбрал приоритетного кандидата на замену Мбаппе

В летнее трансферное окно форвард Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ». Президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи накануне объявил, что если в ближайшие недели Мбаппе не продлит контракт, то двери для него будут открыты. В Париже не допускают вариант, при котором Килиан через год уйдёт как свободный агент.

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, приоритетным кандидатом на случай ухода Килиана Мбаппе для «ПСЖ» является Усман Дембеле. Гранд Лиги 1 будет готов активировать пункт из контракта 26-летнего игрока и выкупить его у «Барселоны» за 50 миллионов евро. Отмечается, что Дембеле высоко ценит новый рулевой «ПСЖ» Луис Энрике.

В то же время «Барселона» стремится быстрее продлить контракт с Дембеле.

Суперклуб АПЛ сделал предложение по Мбаппе – раскрыта сумма