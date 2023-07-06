Атакующий полузащитник Арда Гюлер сменил «Фенербахче» на «Реал». Мадридский клуб на страницах своего официального сайта объявил о подписании с 18-летним футболистом контракта на шесть сезонов.

В качестве футболиста «Реала» Гюлера представят в пятницу. Тогда же турок выступит перед журналистами.

Арда Гюлер является воспитанником «Фенербахче». За первую команду «канареек» полузащитник провёл 51 матч. В них Гюлер записал на свой счёт девять голов и двенадцать голевых передач на партнёров.

По данным СМИ, «Реал» заплатит за трансфер Гюлера 20 миллионов евро + бонусы.