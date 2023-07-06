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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио – игрок «ПСЖ» официально

06 Июля 2023 • 15:15 Комментировать

Полузащитник Марко Асенсио завершил свой переход во французский «ПСЖ». Парижская команда официально объявила о трансфере на своём сайте. Испанский хавбек подписал контракт до лета 2027 года.

Напомним, Асенсио достался «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее Марко покинул мадридский «Реал», в составе которого выиграл три титула Лиги чемпионов. Испанца не устроило предложение «королевского клуба» по новому контракту, игрок решил принять новый вызов и перебраться в «ПСЖ», где ему предложили более выгодные условия и важную роль.

Асенсио в минувшем розыгрыше чемпионата Испании провёл 31 матч, в котором отметился 9 голами и 6 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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