Полузащитник Марко Асенсио завершил свой переход во французский «ПСЖ». Парижская команда официально объявила о трансфере на своём сайте. Испанский хавбек подписал контракт до лета 2027 года.

Напомним, Асенсио достался «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее Марко покинул мадридский «Реал», в составе которого выиграл три титула Лиги чемпионов. Испанца не устроило предложение «королевского клуба» по новому контракту, игрок решил принять новый вызов и перебраться в «ПСЖ», где ему предложили более выгодные условия и важную роль.

Асенсио в минувшем розыгрыше чемпионата Испании провёл 31 матч, в котором отметился 9 голами и 6 ассистами.