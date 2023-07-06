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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аспиликуэта перешёл в «Атлетико»

06 Июля 2023 • 14:05 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта успешно прошел медицинское обследование в мадридском «Атлетико» и подписал контракт. Трудовое соглашение 33-летнего испанского латераля с «матрасниками» рассчитано до лета 2025 года, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки не разглашается. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Аспиликуэты составляет пять миллионов евро.

За «Челси» защитник выступал с августа 2012 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Сесар поучаствовал в 25 поединках, в которых получил три желтые карточки. Голевыми действиями игрок не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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