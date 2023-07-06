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«Реал» приготовил большие деньги на трансфер Мбаппе - раскрыта точная сумма

06 Июля 2023 • 11:52 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» рассчитывает приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно. По информации журналиста Хосепа Педрерола, руководство «королевского» клуба готово заплатить за 24-летнего француза 200 миллионов евро.

Как стало известно инсайдеру, в Мадриде намерены дождаться момента, когда Килиан окончательно откажется от продления контракта с парижским клубом. После этого «сливочные» предложат за игрока вышеназванную сумму отступных.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. За парижскую команду форвард играет с июля 2018 года.

«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
06 Июля 2023 в 12:15
По ходу черепашка перейдет в Реал где-то в начале осени...
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