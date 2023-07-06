«Реал» приготовил большие деньги на трансфер Мбаппе - раскрыта точная сумма

Мадридский «Реал» рассчитывает приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно. По информации журналиста Хосепа Педрерола, руководство «королевского» клуба готово заплатить за 24-летнего француза 200 миллионов евро.

Как стало известно инсайдеру, в Мадриде намерены дождаться момента, когда Килиан окончательно откажется от продления контракта с парижским клубом. После этого «сливочные» предложат за игрока вышеназванную сумму отступных.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. За парижскую команду форвард играет с июля 2018 года.

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