Ориоль Ромеу остаётся приоритетом «Барселоны» на позицию опорника

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу остаётся приоритетным кандидатом для каталонской «Барселоны» на усиление опорной зоны. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, хавбек открыт к переходу в стан «сине-гранатовых».

«Жирона» пока настаивает на том, что для трансфера «Барселоне» придётся заплатить за Ромеу положенную сумму отступных, которая составляет около 10 миллионов евро. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы Ориоль присоединился к команде до 19 июля, когда клуб начнёт предсезонный тур в США.

Отметим, что Ромеу является воспитанником «Барселоны» и лично знаком с главным тренером команды Хави Эрнандесом. Ранее игрок выступал в АПЛ за «Челси» и «Саутгемптон».