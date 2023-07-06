Пике: «Я вообще не скучаю по футболу»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Херард Пике заявил, что не скучает по футболу.

«Я вообще не скучаю по футболу. Это уже пройденный этап. Решение принято, дороги назад нет. Я многое выиграл за свою карьеру, поэтому больше не думаю об этом. Сейчас мой организм уже не просит физических нагрузок. Я отлично себя чувствую без этого. Моя философия – делать то, что мне хочется», - передает слова Херарда AS.

Пике большую часть своей карьеры провел в «Барселоне». Он сыграл за «сине-гранатовых» 616 матчей, забил 53 мяча и отдал 15 ассистов. О завершении карьеры защитник объявил в конце прошлого года.