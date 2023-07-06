Пике: «Хочу, чтобы «Реал всегда проигрывал»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике высказался касательно соперничества с мадридским «Реалом».

«Реал» всегда был моим соперником, когда я выходил на поле. Я по-прежнему хочу, чтобы они проигрывали. Но мадридцы всегда очень хорошо выступают. Но я буду следить только за выступлениями «Барселоны» и Андорры», - передает слова Херарда AS.

Пике провел в составе каталонского гранда 616 поединков во всех турнирах, отметившись 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Защитник объявил о завершении карьеры в прошлом году.