Пике: «Барселона» находится в режиме выживания»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался касательно ситуации в стане «сине-гранатовых».

«Финансовое положение клуба вызывает тревогу. Оно сейчас не из лучших, но мы в надежных руках. Президенту уже приходилось выкручиваться из подобных ситуаций, у него все получится. Он знает, что нужно делать. Сейчас «Барселона» находится в режиме выживания. В финансовом плане клуб сейчас не совсем конкурентоспособен. Посмотрим, что будет в ближайшие месяцы», - передает слова Херарда издание AS.

Напомним, что Пике принял решение о завершении карьеры в конце прошлого года.