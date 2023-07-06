Мбаппе может получить огромный бонус от «ПСЖ» и уйти в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может получить солидный денежный бонус от руководства парижского клуба, об этом рапортует RMC Sport.

Как информирует источник, 24-летнему футболисту заплатят 40 миллионов евро, если он останется в клубе до конца июля. При этом в СМИ сообщалось, что Килиан может этим летом покинуть Париж и перебраться в мадридский «Реал». Боссы чемпиона Франции раздражены сложившейся ситуацией. Клуб не хочет платить игроку бонус, если тот затем уйдет в другую команду.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца следующего сезона.