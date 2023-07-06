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Гендиректор «Аль-Насра» прибыл в Барселону, возможная причина – трансфер Кесси

06 Июля 2023 • 10:11 Комментировать

Генеральный директор «Аль-Насра» Ахмед Альхамди в данный момент находится в Барселоне. По информации от журналиста Анхеля Переса, визит руководителя может быть связан с возможным трансфером полузащитника «Барселоны» Франка Кесси.

Напомним, ранее сообщалось, что ивуариец недавно стал трансферной целью «Аль-Насра». Сам Кесси уже дал понять, что открыт к переходу, если клуб из Саудовской Аравии сможет удовлетворить его финансовые запросы.

«Барселона» готова продать Кесси, чтобы направить вырученные деньги на других новичков. Франк провёл за команду всего один сезон после перехода из «Милана» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аль-Наср Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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